In der Gunst anspruchsvoller Kundschaft steht ganz oben, was einen Mehrfachnutzen hat. Ist ja auch verständlich. Gerade in der Welt der Wohnmobile werden große Summen ausgegeben, um sich den Wunsch nach Unabhängigkeit zu erfüllen. Da reicht es nicht, einfach nur schön zu sein. Oder praktisch. Oder kompakt und wendig. Gerade wer viel unterwegs sein will, möchte diese Eigenschaften gern in einem Fahrzeug vereint sehen. Und das soll am besten noch leicht zu handhaben sein. Das ist der Grund dafür, dass in den vergangenen Monaten die Kastenwagen auf Platz eins bei den Neuzulassungszahlen geklettert sind.

Camper-Auto-Abo Caddy California oder California Ocean im Abo Jetzt im Abo bei VW Financial Services: VW California Ocean zum Monatspreis ab 1899 Euro. Ebenfalls erhältlich: Caddy California und Grand California 600. Zum Angebot



Alle etablierten Hersteller haben mittlerweile welche im Programm, und zwar meist auf Basis der bewährten drei Geschwister Ducato Jumper und Boxer. Die haben den Vorteil, dass ihre Karosserien noch ziemlich "kastig" sind, also das Ausbauen erleichtern und den vorhandenen Raum optimal ausnutzen (Nachteil: eine nicht so ausgefeilte Aerodynamik wie bei Sprinter und Crafter ). Doch auch bei ihnen ist dieser natürlich begrenzt. Die meisten Kastenwagen bieten daher serienmäßig nur Platz für zwei. Optional gibt es meist umbaubare Sitzgruppen für eine weitere Person oder Stockbetten im Heck. Eine nicht ganz neue, aber immer beliebtere Alternative ist das zweite Schlafzimmer im Obergeschoss. Aufstelldächer machen das möglich. Bekannt geworden sind die mit Campervans wie dem Bulli, doch sogar manche Wohnwagen tragen sie mittlerweile als Option. Höchste Zeit für uns also, mal einen Kastenwagen mit Aufstelldach in unseren Dauertest zu nehmen!

Etrusco CV 600 DB: Basis-Fahrzeug ist der Ducato mit Serienhochdach

Im Grunde ein das Wohnmobil ein ganz klassischer Sechs-Meter-Kasten. Seine Basis ist der Ducato mit Serienhochdach. Wird er über die Schiebetür geentert, strahlt einem ein helles und freundliches Interieur entgegen – besonders beim 1199 Euro teuren "type X Design Paket", das cremefarbene Polster mitbringt.

Technische Daten Etrusco CV 600 DB Pfeil Pfeil Abzweigung Motorisierung Abzweigung Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei U/min Abzweigung Abzweigung Nm bei U/min Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebremst/ungebremst Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung MultiJet II 140 Vierzylinder/vorn quer 2287 cm3 103 (140) bei 3600 350 bei 1400 152 km/h Sechsgang manuell Vorderrad Scheiben/Scheiben 225/75 R 16 CP Michelin Agilis Camping 75 l/Diesel + 19 l AdBlue 2500/750 kg 5990/2070/2980 mm 4035 mm

Aufbau Pfeil Pfeil Abzweigung Außenmaterial Abzweigung Abzweigung Isoliermaterial Wand/Dach/Boden Abzweigung Abzweigung Wandstärke Wand/Dach/Boden Abzweigung Abzweigung Fenster Abzweigung Abzweigung Dachhauben Abzweigung Abzweigung Herd Abzweigung Abzweigung Kühlschrank/Eisfach Abzweigung Abzweigung Toilette Abzweigung Abzweigung Sitzplätze Abzweigung Abzweigung Heizung Abzweigung Abzweigung Steckdosen 12 V/230 V/USB Abzweigung Abzweigung Leuchten Abzweigung Abzweigung Aufbaubatterie Abzweigung Abzweigung Frischwassertank Abzweigung Abzweigung Abwassertank Abzweigung Abzweigung Gasvorrat Abzweigung Stahlblech (Aufstelldach GFK) PE/XPS/XPS 20/16/21 mm 6 0 Gas, 2 Flammen Kompressor, 84/6 l Thetford Cassette 4 Truma Combi 4 1/3/1 12 1 x AGM, 12 V/95 Ah 100 l 90 l 2 x 11 kg



Der Boden ist in Schiffsplankenoptik gehalten, ansonsten herrschen Grau und Weiß als Grundtöne vor. Wie bei fast allen Kastenwagen ragt der Küchenblock in den Einstieg hinein. An seiner Stirnseite befindet sich der Kompressorkühlschrank, dessen Tür sich leider nicht von beiden Seiten öffnen lässt. Dafür bietet der Küchenbereich in einer Schublade, zwei Unterschränken und einem Dachstaukasten ausreichend Raum für Vorräte und Geschirr. Gegenüber wartet die Halbdinette auf Gäste, die aber lieber gleich auf den drehbaren Pilotensitzen Platz nehmen sollten. Auf der Sitzbank würden sie eine komfortable Position nämlich vergeblich suchen. Zu steil steht die Rückenlehne, die kaum ausgeformt ist, und zu dünn sind die Polster. Zudem erzwingen die dicken Kopfstützen eine gebückte Haltung.

Zoom Blick ins vordere Abteil: helles und freundliches Interieur, drehbare Pilotensitze, der Tisch verfügt optional über ein praktisches Ausdrehteil und lässt sich verschieben.



Immerhin: Isofix ist hier Serie, und dass die Truma-Therme in der Banktruhe untergebracht ist, fördert einen ruhigen Schlaf. Passenderweise verbirgt sich dort hinter einer Klappe auch der Frostwächter – nebst Sicherungskasten und Gashähnen. Im Anschluss folgt auf ein kleines Schränkchen mit offener Ablage das Badezimmer. Es ist mit Waschbecken, WC, Spiegel sowie vier offenen Regalfächern ausgestattet.



Mit optionalem Aufstelldach vier Schlafplätze



Das Querbett im Heck bildet den Abschluss. Seine Lattenroste können entnommen werden, liegen dann aber lose herum. Das leicht handzuhabende Aufstelldach (ab 4299 Euro) gibt es als Option. Gasdruckgestützt fährt es in die Höhe und lässt sich mit geringem Kraftaufwand wieder einklappen. Zwei LED-Spots sorgen oben für Licht, der Aufstieg gelingt über die Steckleiter sicher. Zwei Personen schlafen hier oben tellergefedert bequem, und zwei zu öffnende Fenster sorgen für gute Durchlüftung.

Zoom Das bequeme Querbett im Heck. Zwei weitere Schlafplätze gibt es im zweiten Schlafzimmer im Obergeschoss.



So fährt er: Wegen seiner überschaubaren Maße handlich – nur der Radstand setzt hier Grenzen. Die Bremsen zeigten im Fahrversuch Fading, das ist nicht gut. Ausweichtest und Slalom waren jedoch fehlerfrei, das Wegen seiner überschaubaren Maße handlich – nur der Radstand setzt hier Grenzen. Die Bremsen zeigten im Fahrversuch Fading, das ist nicht gut. Ausweichtest und Slalom waren jedoch fehlerfrei, das ESP regelte hier schnell und resolut. Das Fahrwerk ist straff abgestimmt. Zusätzliche Fahrgeräusche verursacht das Aufstelldach nicht, aber der Motor arbeitet auch so recht vernehmlich.