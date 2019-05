So werden folgende Fahrerassistenzsysteme frühestens ab 2022 für alle neuen Fahrzeuge verpflichtend eingeführt:

• Intelligenter Geschwindigkeitsassistent ("Geschwindigkeitsbremse")

• Vorrichtung zum Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre

• Warnsystem bei Müdigkeit und nachlassender Aufmerksamkeit des Fahrers

• Warnsystem bei nachlassender Konzentration des Fahrers

• Notbremslicht

• Rückfahrassistent

• Ereignisbezogene Datenerfassung ("Black Box").

• Notbrems-Assistenzsystem

• Notfall-Spurhalteassistent

Die Verordnung ist noch nicht rechtskräftig, sondern muss noch einige Hürden nehmen, bevor sie in nationales Recht überführt ist. Das gilt aber als gesichert, sodass sie Anfang 2020 in Kraft treten dürfte – auch in Deutschland. Dieumfasst 149 Seiten und wurde an einigen Stellen nachgebessert, auch sind die Aussagen in zentralen Punkten, wie zum Beispiel der Umsetzung des Geschwindigkeitsassistenten noch recht vage. Besonders an dem dürften sich die Geister scheiden. Was die EU-Bürokraten "" nennen, interpretieren die meisten als eine Tempobremse, die mithilfe von On-Bord-Systemen wiedarüber wacht, dass die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit auch eingehalten wird. Autofahrer befürchten eine Bevormundung.Dem widerspricht Róża Thun: "Wir führen keinen Geschwindigkeitsbegrenzer ein, sondern ein intelligentes System, das den Fahrer aufmerksam macht, wenn er sehr schnell fährt."