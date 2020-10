edes Jahr veröffentlicht die spanische Mapfre-Gruppe ein Ranking der größten europäischen Versicherungsgruppen. Auch für das Geschäftsjahr 2019 hat der spanische Versicherer die Geschäftsberichte seiner europäischen Konkurrenten hinsichtlich Prämienvolumen analysiert und eine Rangliste erstellt. Nicht überraschend steht der französische Versicherer Axa erneut auf dem ersten Platz. Bereits in den Jahren 2015, 2016, 2017 und 2018 führten die Franzosen die Rangliste an. Die deutsche Allianz folgt im Geschäftsjahr 2019 auf Rang 2. Verglichen nach Prämienvolumen bei Lebensversicherungen fällt Axa allerdings weit ab. Im Vorjahresvergleich verliert Axa 17,8 Prozent und fällt auf den zweiten Platz hinter die italienische Generali, die 4,7 Prozent beim Prämienvolumen für Lebensversicherungen zulegen konnte.



Die Auswertungsergebnisse der spanischen Mapfre-Gruppe attestieren der gesamten Branche ein gesundes Wachstum. Die 15 größten europäischen Versicherer konnten im Geschäftsjahr 2019 ihr Prämienvolumen um 5,2 Prozent auf insgesamt 599,46 Milliarden Euro steigern. Allein die Top-5 der Versicherer, die Axa, Allianz, Generali, Zurich und Prudential erwirtschafteten 335,75 Milliarden Euro.



Der Platzhirsch Axa mit einem Prämienvolumen von 99,85 Millionen Euro verzeichnete dabei Zuwächse in allen Versicherungssegmenten. Ebenfalls großen Einfluss auf das erfolgreiche Geschäftsjahr für Axa hatte die Akquisition des US-Gewerbeversicherers XL-Group, der nun unter Axa XL firmiert.

Die einzigen Versicherer, deren Prämienvolumen sich im Vorjahresvergleich verkleinerte, sind die französische BNP Paribas Cardif, die niederländische Aegon-Gruppe sowie die deutsche Ergo-Gruppe. Dies kann jedoch die Folge unternehmerischer Umstrukturierungen sein und bedeutet nicht automatisch, dass Kunden massenhaft ihre Versicherung kündigten.

KFZ-Versicherung

Insbesondere Autofahrer mögen sich nun fragen, ob dies Auswirkungen auf diehat. Da in der Berechnung Ihrer persönlichen Prämie jedoch eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle spielt, empfiehlt sich ein KFZ-Versicherungsvergleich in einem Online-Ratgeber, in dem Sie erfahren, ob auch Sie gegebenenfalls die Versicherung wechseln sollten.