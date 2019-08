b kleben und laminieren, Fenster und Türen einsetzen, Lärmdämmung oder ein Fahrzeug mit Wasser und Elektrik ausstatten – beim Ostsee-Camp 2019 desdrehte sich über drei Tage alles um den Wohnmobil -Ausbau in Eigenregie. Wer schon immer davon geträumt hat, denumzusetzen, konnte sich vom 19. bis 21. Juli 2019 am Südstrand auf Fehmarn das nötige Wissen einholen. Von der Theorie über Grundrisse, Standardmaße und Basisfahrzeuge bis zu praktischen Anwendungsbeispielen gab es für interessierte Camper in insgesamt 14 Vorträgen und Workshops jede Menge Tipps. Welche spannenden Reisen mit einem richtigen Offroad-Camper möglich sind, davon konnten sich die rund 100 Teilnehmer abends bei den Film-Vorträgen der Globetrotter Janette Emerich ("Imdurch Japan") und Christian Ebener ("Australien rundum") überzeugen.

Gute Laune beim Camp: Viele Teilnehmer waren mit dem eigenen Wohnmobil angereist. ©Explorer-Magazin

Das-Ostsee-Camp fand im Rahmen des "SUP und Beachsports Festival Fehmarn" statt. So konnten die Teilnehmer die Zeit zwischen den Workshops nutzen, um sich die Wettkämpfe anzusehen (Deutsche SUP Meisterschaften) oder selbst Stand-Up-Paddling oder viele andere Sportarten auszuprobieren. Wer das diesjährige Camp verpasst hat –, wieder parallel zum SUP-Festival auf Fehmarn. Übernachtungen sind auf einer Campingwiese möglich (Wohnmobil-Stellplätze sind vorhanden). Das Programm für 2020 wird noch erarbeitet, aber wer wissen will was auf einen zukommt, 2019 stand Folgendes auf dem Lehrplan: