Zoom Schumis Ferrari von 2003 wurde vergangenes Jahr in Genf für 13,1 Mio. Euro versteigert – darunter die Fahrengold-Plattform.



Aus dem Plattenbauviertel Berlin-Marzahn in die ganze Welt: Inzwischen hat Fahrengold Projekte in den USA, in Südafrika und in mehreren Ländern Europas. Erste Porsche-Zentren nutzen die Plattformen für die Neuwagen-Auslieferung.Sechs Ingenieure beschäftigt das Start-up, aktuell verhandelt Fahrenholz mit weiteren Investoren, weil er nun endlich richtig durchstarten will. Quasi raus aus der Start-up-Garage mit seinen Garagen.