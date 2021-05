Rucksäcke sind in unzähligen Größen und Ausführungen im Handel erhältlich. BIKE BILD empfiehlt, gezielt Fahrradrucksäcke ins Visier zu nehmen. Die meisten Modelle bieten nützliche Features, sind mit Reflektoren ausgestattet, wasserdicht und – sehr wichtig – ergonomisch für Radler optimiert. Wichtig dabei: Viele Interessenten knüpfen ihre Kaufentscheidung an das Fassungsvermögen, aber. Schließlich trägt beim Rucksack die menschliche Wirbelsäule das Gros der Last. Keine Bange, unser Rückgrat schultert bei entsprechender Pflege (regelmäßige Stärkung und ausreichend Bewegung) moderate Alltagslasten mühelos. Auch das ist ein Argument für den Rucksack: Die Lasten werden auf die linke und rechte Körperhälfte gleichmäßig verteilt – vorausgesetzt, man packt entsprechend.