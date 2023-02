Im Zentrum der neuen Light-Mountainbikes stehen ihre kompakten und leichten E-Bike-Antriebe. Einer dieser Antriebe ist der neue Ride 60 von Fazua. Was ist neu und besonders am jüngsten Aggregat des deutschen Unternehmens, das erst kürzlich von Porsche übernommen wurde? BIKE BILD hat bei Matthias Leininger, Director System and Functional Integration und verantwortlich für den Fazua Ride 60, nachgefragt.

Light-E-Mountainbikes erfreuen sich großer Beliebtheit. Wurde der Fazua Ride 60 speziell für diese Bike-Kategorie entwickelt? Unser Ziel war es, mit dem Ride 60 ein Antriebssystem zu entwickeln, welches perfekt für das MTB geeignet ist, dabei aber in keiner Weise die speziellen Anforderungen der Bereiche "Urban" und "Gravel" außer Acht lässt. Was manchmal vergessen wird: Die Anfangsidee hinter Fazua war ein leichter Mountainbike-Antrieb. Wir sind allerdings herstellerseitig schnell in den Road-, Gravel- und urbanen Bereich gerutscht, weil unser Evation-Antrieb sowie auch der Ride 50 aus Konstruktionsgründen mit den modernen Mountainbike-Geometrien nicht gut harmoniert hat. Unser Herz schlägt fürs Biken und E-Biken und heute, nach der ersten Generation, wissen wir noch besser was es benötigt, um ein Produkt zu entwickeln, das zu unserer DNA passt.

Nominell hat der neue Fazua Ride 60 nur zehn Newtonmeter mehr Drehmoment bekommen als der Fazua Ride 50. Was ist sonst noch neu und bemerkenswert?

Dass von den Zahlen her nicht viel passiert ist, das stimmt. Das Neue am Ride 60 ist, dass endlich viel flexiblere Rahmengeometrien möglich sind, sodass der Fahrradhersteller seine Fahrradkinematik zu 100 Prozent anwenden kann. Uns war beim Ride 60 wichtig, dass wir mit dem neuen Antrieb kein Klotz am Fahrrad werden, sondern dass der Hersteller genau das Fahrrad bauen kann, was er will. Es geht uns also in erster Linie um die perfekte Symbiose aus Antrieb und Fahrrad. Dennoch haben wir dem Ride 60 mehr Drehmoment spendiert, weil wir herausgefunden haben, dass für die Zielgruppe von Ride 60 ein bisschen mehr Drehmoment und Leistung helfen kann, um für besondere Situationen gewappnet zu sein. Und natürlich ist auch softwareseitig viel passiert. Fürs Mountainbike haben wir uns zum Beispiel ein aggressiveres Ansprechverhalten des Motors gewünscht.