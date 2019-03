(dpa/Reuters/jr) Der Münchner Autobauer BMW löst spätestens 2025 den Rivalen Audi als Sponsor und Aktionär des FC Bayern München ab. Das berichten das "Manager Magazin" und die Münchner "Abendzeitung" übereinstimmend. Das "Manager Magazin" zitierte FC-Bayern-Aufsichtsratsmitglied Edmund Stoiber am 7. März mit den Worten: "Beide Seiten haben bereits im letzten Jahr eine Absichtserklärung unterschrieben." BMW werde einen zehn Jahre lang laufenden Sponsoringvertrag unterzeichnen und Audi den Anteil von 8,33 Prozent an der FC Bayern München AG abkaufen, heißt es in dem Bericht. Insgesamt werde BMW dafür 800 Millionen Euro an den deutschen Fußball-Rekordmeister zahlen.

BMW ohne Kommentar zum Wechselbericht

Ein BMW-Sprecher wollte sich dazu nicht äußern, Audi war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Bayern-Präsident Uli Hoeneß hatte bereits im vergangenen Jahr das Interesse von BMW an einem Einstieg bestätigt. Audi war 2011 für 90 Millionen Euro beim FC Bayern München eingestiegen, der Sponsoringvertrag läuft noch bis 2025. Wie weiter berichtet wurde, erhalte der Verein von BMW in etwa das Doppelte von dem, was Audi bisher überwies. Als dritter externer Aktionär neben Audi und Adidas hatte sich 2014 die Allianz als Namensgeber des Stadions mit 8,33 Prozent am FC Bayern beteiligt. Damals war der Fußballklub mit 1,3 Milliarden Euro bewertet worden. Nach der "Forbes"-Liste von 2018 hat sich der Marktwert der Bayern inzwischen auf 2,6 Milliarden Euro verdoppelt.

Stoiber: "BMW hochattraktiv"

"Für den FC Bayern hochattraktiv ist, dass dies BMWs einziges Engagement im Fußball bleiben wird", wurde Stoiber zitiert. Bei den Basketballern des FC Bayern soll BMW bereits zum 1. Juli 2019 als Partner einsteigen, auch der Audi Dome soll einen neuen Namen erhalten.