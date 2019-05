(dpa/cj) Gibt es 2025 beim FC Bayern München doch keinen neuen Hauptsponsor BMW ? Wie die "Automobilwoche" und der " Donaukurier " übereinstimmend berichten, will der jetzige Partner Audi um eine weitere Zusammenarbeit mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister kämpfen. Demnach locken die Ingolstädter die Münchner mit mehr Geld – und zwar nicht erst bei einem möglichen neuen Vertrag. Hintergrund der laut Donaukurier "neu entfachten Kampfeslust" bei Audi sei der milliardenschwere Sparzwang bei BMW. Der Einstieg von BMW beim FC Bayern mit einem Vertrag über mehrere Hundert Millionen Euro sei der Belegschaft schwer zu vermitteln, heißt es.

Hoeneß: Deal ja, Summe nein

Bislang schien der neue Deal schon in trockenen Tüchern zu sein. FCB-Präsident und -Aufsichtsratschef Uli Hoeneß bestätigte Mitte März 2019, dass BMW spätestens 2025 den bayerischen Rivalen Audi als Sponsor und Aktionär des FC Bayern München ablöse. Das kolportierte Gesamtvolumen in Höhe von 800 Millionen Euro dementierte der Bayern-Boss jedoch vehement: "Mir ist es ein ganz wichtiges Bedürfnis zu sagen: Ja, wir haben eine Vereinbarung mit BMW für die Zukunft. Sowohl im Basketball als auch im Fußball. Aber die Summen, die da in der Welt rumgeistern, die stimmen hinten und vorne nicht", sagte Hoeneß am 9. März 2019 nach dem 6:0 über den VfL Wolfsburg. Einen Tag darauf äußerte sich auch der Autohersteller: "Der FC Bayern und die BMW Group sind beides Global Player mit starken Wurzeln in Bayern. Wir befinden uns in Gesprächen hinsichtlich einer strategischen Partnerschaft mit dem FC Bayern München", teilte ein Sprecher mit. Es sei aber noch zu früh, um über Details zu sprechen. Die kolportierten Größenordnungen und Summen entsprächen nicht der Realität.

Stoiber: "BMW für FC Bayern hoch attraktiv"

Das " Manager Magazin " hatte unter Berufung auf Bayerns Aufsichtsratsmitglied Edmund Stoiber wie schon andere Medien berichtet, dass BMW den Konkurrenten Audi als Partner und Anteilseigner beim deutschen Topklub ablösen will. "Für den FC Bayern hoch attraktiv ist, dass dies BMWs einziges Engagement im Fußball bleiben wird", wurde Stoiber zitiert. Bei den Basketballern des FC Bayern soll BMW bereits zum 1. Juli 2019 als Partner einsteigen, auch der Audi Dome soll einen neuen Namen erhalten.

Audi hält 8,33 Prozent der Klub-Anteile