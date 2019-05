(dpa/cj/jr) Das geplante Sponsorengeschäft zwischen dem Fußballklub FC Bayern und dem Münchner Autokonzern BMW ist überraschend geplatzt. Wie der deutsche Rekordmeister kurz nach dem Gewinn der 29. Meisterschaft am 18. Mai 2019 mitteilte, wurden die Gespräche über eine mögliche Partnerschaft "aufgrund fehlender Vertrauensbasis" abgebrochen. Das Treffen fand laut Klub bereits am 8. Mai statt. "Über die Gründe für diese Entscheidung möchte der FC Bayern derzeit Stillschweigen bewahren", hieß es in der Erklärung. "Die Verhandlungen sind beendet, und wir werden nicht Sponsor des FC Bayern München", sagte ein BMW-Sprecher am 18. Mai. Zu Details äußerte er sich auch nicht. Das Aus kommt unerwartet, denn beide Seiten hatten bereits eine Absichtserklärung zum Sponsorenwechsel abgegeben. Man habe "eine Vereinbarung mit BMW für die Zukunft. Sowohl im Basketball als auch im Fußball", hatte Präsident Uli Hoeneß im März mitgeteilt. Bei einer Einigung hätte BMW den langjährigen Bayern-Partner Audi ablösen müssen. Mit dem Konkurrenten aus Ingolstadt läuft noch ein Vertrag bis 2025.