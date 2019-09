Fendt Bianco Activ 515 SFD: Wohnwagen-Test

D as mit der Unabhängigkeit ist beim Caravan so eine Sache. Klar, er wartet brav zu Hause unterm Carport und ist schnell angehängt, sobald es auf Tour gehen soll. Und mit ein bisschen Übung lässt er sich auch in unwegsamem Terrain rangieren, wenn's darum geht, den schönsten Spot auf dem Campingplatz zu sichern. Dort allerdings sind die meisten von uns dann auf die örtliche Infrastruktur angewiesen. Heißt: Das Waschhäuschen sollte möglichst in der Nähe sein, und mit ein bisschen Glück sind nicht nur Strom- und Wasser-, sondern auch Abwasseranschluss direkt am Platz der Wahl. Ansonsten heißt es mit schöner Regelmäßigkeit: laufen! Zumindest für ein paar der genannten Unbilden gibt's aber mittlerweile bei fast jedem Hersteller Abhilfe. Vollbäder im Caravan ersparen nämlich immer häufiger den nächtlichen Gang ins Waschhäuschen und das Warten vor der Dusche. Was damit nicht unbedingt einhergeht, sind entsprechend große Frisch- und Abwasserreservoirs. Ohne passende Anschlüsse am Platz beziehungsweise das regelmäßige Auffüllen und Entsorgen wird's also nicht endlos plätschern. Wir haben trotzdem mal nach der ganz großen Unabhängigkeit im Caravan gesucht und bei Fendt den neuen Bianco Activ 515 SFD gefunden. Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden as mit der Unabhängigkeit ist beim Caravan so eine Sache. Klar, er wartet brav zu Hause unterm Carport und ist schnell angehängt, sobald es auf Tour gehen soll. Und mit ein bisschen Übung lässt er sich auch in unwegsamem Terrain rangieren, wenn's darum geht, den schönsten Spot auf dem Campingplatz zu sichern. Dort allerdings sind die meisten von uns dann auf die örtliche Infrastruktur angewiesen. Heißt: Das Waschhäuschen sollte möglichst in der Nähe sein, und mit ein bisschen Glück sind nicht nur Strom- und Wasser-, sondern auch Abwasseranschluss direkt am Platz der Wahl. Ansonsten heißt es mit schöner Regelmäßigkeit: laufen! Zumindest für ein paar der genannten Unbilden gibt's aber mittlerweile bei fast jedem Hersteller Abhilfe. Vollbäder im Caravan ersparen nämlich immer häufiger den nächtlichen Gang ins Waschhäuschen und das Warten vor der Dusche. Was damit nicht unbedingt einhergeht, sind entsprechend große Frisch- und Abwasserreservoirs. Ohne passende Anschlüsse am Platz beziehungsweise das regelmäßige Auffüllen und Entsorgen wird's also nicht endlos plätschern. Wir haben trotzdem mal nach der ganz großen Unabhängigkeit im Caravan gesucht und bei Fendt den neuen Bianco Activ 515 SFD gefunden.

Der Grundriss wirkt offen und weitläufig

Das ist er: Ein schicker Typ! Sein weißer Aufbau mit Hammerschlag-Seitenwänden strahlt traditionelle Robustheit aus, ohne altbacken zu wirken. Dafür sorgen neben dem zeitlos geradlinigen Dekor in Anthrazit mit farblich passenden Isolierfenstern der Länge nach angebrachte verchromte Zierleisten, die den Caravan optisch strecken, sowie die automotive Heckschürze. Sie glänzt mit Rückleuchten in moderner Klarglasoptik. Die Rangiergriffe darüber sind verchromt, genau wie die am Bug. Der darf gern Schokoladenseite sein, denn beim Fahren taucht er ja öfter mal im Rückspiegel auf. Beim Bianco Activ erfreuen dann besonders das große, weit heruntergezogene Bugfenster und der harmonisch integrierte Deichselkasten. Innen wartet hinterm Eingangsbereich die gemütliche Sitzgruppe mit frei positionierbarem Hubtisch. Hier gibt's reichlich Ablagen, den vorverkabelten TV-Platz mit Schwenkarm (198 Euro), eine Garderobe und Dachschränke rundum. Beim hellen Mobiliar in "Nabucco Cherry " sind die Fronten weiß abgesetzt. Das sorgt in Verbindung mit den vielen Fenstern für ein gutes Raumgefühl. In der Küche überzeugen große Schubladen, ein Apothekerauszug und die pflegeleichte Kocher-Spüle-Kombi. Etwas mehr Arbeitsfläche wäre hier wünschenswert. Links davon steht der raumhohe Wäscheschrank, flankiert von einer Kommode. Gegenüber fläzt sich das wunderbar bequeme Doppelbett. Bauartbedingt wird es zum Fußende hin schmaler, da kann nachts schon mal ein Fuß rausfallen. Der wird dann spätestens morgens in der großen Dusche wieder warm. Durch ihre tiefe Wanne bietet sie annähernd die 1,95 Meter Stehhöhe des gesamten Caravans. Waschbecken und Toilette fehlen im geräumigen Heckbad ebenso wenig wie zahlreiche Staumöglichkeiten.

Der Schlingerschutz arbeitet zuverlässig

Das hat er: Nur 25 Liter im Frischwassertank – das reicht gerade für ein paar Katzenwäschen. Also unbedingt den 45-Liter-Tank (229 Euro) oder gleich das Activ-Plus-Paket (1550 Euro) bestellen. Da ist er neben Batterie, Fahrradträger, Gas-Außensteckdose und so weiter inklusive. Mit City-Anschluss kostet er 419 Euro. Das Abwasserproblem bleibt freilich, der rollbare Kanister fasst nur 24 Liter. So fährt er: Sanft und sicher. Der serienmäßige AL-KO-Schlingerschutz arbeitet zuverlässig, dank hohem Eigengewicht liegt der straff gefederte Fendt satt auf der Straße. Wer noch mehr Sicherheit möchte, nimmt das AL-KO-Stabilitätsprogramm ATC für 959 Euro dazu. Unser Zugwagen war der erste Borgward BX7 TS mit Anhängekupplung. 224 Turbo-PS halfen dem Gespann fix auf die Sprünge, zumal der permanente Allradantrieb mit elektronischer Lamellenkupplung Traktion fast schon garantiert. Ein bisschen Leistungsreserve beim Zugwagen schadet also sicher nicht. Technische Daten Länge/Breite/Höhe 7530/2320/2630 mm Aufbaulänge 6420 mm Material Wand/Dach/Boden Alu/Alu/Holz Leergewicht/Zuladung 1390/257 kg Liegefläche Heck L x B 2000 x 1400 mm Kühlschrankvolumen/Eisfach 150/15 l Herd Gas, drei Flammen Bordstrom 12/220 V; 55-Ah-Akku mit 15-Ah-Ladegerät inkl. Anzeige im Autark-Paket 1 für 844 Euro Gasvorrat/Heizung 2 x 11 kg/Truma Combi 4 mit iNet Box Grundpreis 23.390 Euro