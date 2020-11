Einwurde bis zur letzten Schraube gestrippt und komplett neu aufgebaut. Dabei sollte das Herzstück, der, in seinen Genen erhalten bleiben. Er wurde nur komplett revidiert und auf, so wie er imeingesetzt wurde. Neu hinzu kamen lediglich geschmiedete Kolben und etliche Feinjustierungen an den Teilen.Die Idee war, dem Motor etwas mehr Leistung zu verpassen, die Alltagstauglichkeit zu erhalten und besonders im unteren Drehzahlbereich, einen volleren und geschmeidigen Lauf zu bekommen.Es wurde restauriert und die Spurbreite vorne um 50 mm und hinten um 100 mm erweitert. Diese Änderung undsollen für eine sattere Straßenlage sorgen. Die Bremsanlage ist auf eine moderneumgerüstet.

Die Klappscheinwerfer wurden durch schmale LED-Leuchten ersetzt. ©Bernd Schweickard

Die Karosserie erfuhr die größten Veränderungen, ohne jedoch ihre klassische Linie zu verlieren., der Rest modifiziert. So ist diegefertigt, das Lüftungsgitter aber vom originalen Ferrari. Die Front wurde komplett modernisiert,Die Kotflügel verbreitert um Platz für 17 Zöller und eine neue Frontschürze aus Kohlefaser zu schaffen. So wirkt die Front aggressiver und erinnert ein wenig an den legendärenKohlefaser ist auch das bestimmende Material am Heck. Vom neuen Diffusor bis zu den Einfassungen derwird alles aus dem leichten High-Tech Material gefertigt. Das Karosserieende ziert nun ein integrierter Heckspoiler im 80er Jahre Stil.