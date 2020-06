D

Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

iese Aktion ist an Dreistigkeit schwer zu toppen, aber auch gleichzeitig so dämlich, dass man darüber fast lachen kann: In Frankfurt am Main, an der berüchtigten Konstablerwache,. Die Umsetzung schien leicht: einfach mit dem über 300.000 Euro teuren Supercar posieren und die Fotos dann auf Instagram hochladen. So weit, so gut. Die Ferrari-Fotos an sich wären kein Problem und keine Nachricht wert gewesen.Als ein Zeuge die drei fotografierte, stand einer gerade auf dem Dach des gelben Italo-Flitzers.