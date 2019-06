Ferrari 599 GTB wird in China verschleudert

D

Полностью исправный Ferrari 599 оценили всего в 250 долларов https://t.co/N9nH20vZXt pic.twitter.com/pCVWiScqox — Банкомёт (@bankomet) 18. Juni 2019

ieser 599 GTB hat das Zeug, als einer der günstigsten Ferrari den Besitzer zu wechseln. Der Italo-Sportwagen kostete zum Produktionsstart 2006 über 240.000 Euro. In China wird in Kürze ein gebrauchter GTB versteigert, Startpreis: umgerechnet 225 Euro! Unfassbar wenig Geld für ein Auto, bei dem selbst einzelne Karosserieteile schon ein Vielfaches kosten. Ein Fake? Tatsächlich ist es ein echter Ferrari 599 GTB, ab Werk 620 PS stark und rund 330 km/h schnell! Allerdings handelt es sich hier um ein Unfallauto ohne Papiere, das vom einem Gericht im chinesischen Dongguan beschlagnahmt wurde. Auch wenn der Sportwagen nur leicht beschädigt ist (auf den Fotos ist lediglich eine Staubschicht zu sehen), stuften ihn die Behörden als Schrott ein. Ganz nüchtern ermittelten sie den Schrottwert des Flitzers und zogen für die Versteigerung noch mal 30 Prozent Rabatt ab. Das berichtet die britische "The Sun"