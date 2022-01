Unfall treibt nicht nur Ferrari-Fans die Tränen in die Augen! In der niederländischen Gemeinde Baarn ist einer von nur 400 gebauten Ferrari Enzo heftig gecrasht. Besonders bitter: Möglicherweise saß ein Mechaniker am Steuer des 660 PS starken Ferrari Enzo! Diesertreibt nicht nur Ferrari-Fans die Tränen in die Augen! In der niederländischen Gemeinde Baarn istheftig. Besonders bitter: Möglicherweise saß ein

mittlerweile rund drei Millionen Euro wertvollen Enzo – der Wagen knallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der Schaden ist brutal, wie die hochauflösenden Detailbilder auf dem Instagram-Account von beide Räder abgerissen, ein Der Unfall ereignete sich am Dienstagvormittag (18. Januar 2022) in Baarn, in der Nähe von Amsterdam. Laut Augenzeugen verlor der Fahrer auf feuchter Straße die Kontrolle über den– der Wagen knallte. Der Schaden ist brutal, wie die hochauflösenden Detailbilder auf dem Instagram-Account von Jeffrey de Ruiter (@jeffrey_de_ruiter_photography) belegen. Auf der Beifahrerseite sind, ein Scheinwerfer fehlt, und die Carbon-Karosserie des Enzo ist stark beschädigt. Außerdem ist zu erkennen, dass die Airbags ausgelöst haben. Bizarr: Die Sitze sind mit Werkstatt-Überzügen versehen, um sie vor Verschmutzungen zu schützen.





grünen Kennzeichen unterwegs war. Dabei handelt es sich in den Niederlanden um ein Händlerkennzeichen, das mit dem roten Kennzeichen in Deutschland vergleichbar ist. Dieser Fakt würde die bislang unbestätigte These stützen, dass zum Zeitpunkt des Crashs nicht der Besitzer, sondern ein Mechaniker hinter dem Lenkrad des 660 PS starken Enzo gesessen haben könnte.

In einem kurzen Video, das in den sozialen Medien kursiert und kurz nach dem Unfall aufgenommen worden sein muss, ist außerdem zu sehen, dass der Ferrari Enzo mit grünen Kennzeichen unterwegs war.

Ursprünglich waren nur 349 Ferrari Enzo geplant



Vorgänger des LaFerrari und wurde zwischen 2002 und 2004 gebaut. Neben der kantigen Optik inklusive der charakteristischen F1-Nase wurde der Enzo vor allem für seinen sechs Liter großen V12-Sauger mit 660 PS und 657 Nm Drehmoment gefeiert. Aufgrund des niedrigen Leergewichts von nur 1365 Kilo beschleunigt der Enzo in 3,9 Sekunden auf Tempo 100 und schafft bis zu 355 km/h. Ursprünglich sollten 349 Exemplare entstehen, doch aufgrund der hohen Nachfrage entschied Ferrari, weitere 50 Exemplare des Enzo zu fertigen. Im Jahr 2005 kündigte Ferrari dann an, einen 400. Enzo zu bauen. Das Auto wurde an Papst Johannes Paul II. übergeben, der es noch im selben Jahr versteigern ließ. Der Erlös von 1,055 Millionen Euro kam den Opfern der Tsunami-Katastrophe von 2004 an den Küsten des Indischen Ozeans zugute. Der Ferrari Enzo ist derdesund wurde zwischen 2002 und 2004 gebaut. Neben der kantigen Optik inklusive der charakteristischen F1-Nase wurde der Enzo vor allem für seinengefeiert. Aufgrund des niedrigen Leergewichts von nur 1365 Kilo beschleunigt der Enzo in 3,9 Sekunden auf Tempo 100 und schafft. Ursprünglich sollten 349 Exemplare entstehen, doch aufgrund der hohen Nachfrage entschied Ferrari, weitere 50 Exemplare des Enzo zu fertigen. Im Jahr 2005 kündigte Ferrari dann an, einen 400. Enzo zu bauen. Das Auto wurde anübergeben, der es noch im selben Jahr versteigern ließ. Der Erlös von 1,055 Millionen Euro kam den Opfern der Tsunami-Katastrophe von 2004 an den Küsten des Indischen Ozeans zugute.

War der Enzo ein Kundenfahrzeug?