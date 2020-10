Im neuen Video von " The Supercardriver " wird Johns Liebe zu Autos, im speziellen zu seinem F40, beleuchtet.In aller Ruhe erklärt er wie es dazu kam, dass er sich einen Ferrari F40 kaufte. Auch bei John war der Hintergedanke ein Auto als Investment zu erwerben. Genau genommen hat ihn sein Sohn davon überzeugt, dass es besser sei einen klassischen Supersportwagen zu besitzen, den man fahren könne, der aber gleichzeitig auch an Wert gewinne, erinnert sich John. Trotz einer riesigen Auswahl an potentiellen Modellen fiel die Auswahl schnell auf die Marke Ferrari, im speziellen auf den F40 und den F50.

Nur 1315 Ferrari F40 wurden gebaut, wovon rund die Hälfte in die USA gingen. Für UK waren nur rund 100 Stück vorgesehen. ©Patrice Marker

Nach einigen BesichtigungenDie Auslieferung fand auf der Rennstrecke in Silverstone statt, doch schon nach nur fünf oder sechs Runden musste Johns Traumwagen abgeschleppt werden. Der 2,9-Liter-V8-Biturbo lief nur noch auf einer Zylinderbank. Der Defekt wurde natürlich auf Händler-Garantie behoben und seitdem versucht John, an so vielen Events wie möglich teilzunehmen. So war er beispielweise beim 25-jährigen Jubiläum des Ferrari F40 in Silverstone, bei dem rund 65 unterschiedliche F40 vor Ort waren, nahm an zahlreichen Events von "Supercardriver", einem Club, in dem er seit 2012 Mitglied ist, teil und versucht auch sonst so oft wie möglich mit seinem über eine Million Euro teuren Ferrari F40 unterwegs zu sein und genießt dabei jeden Kilometer. Kein Wunder, denn schließlich ist sein F40 mit einem Tubi Style-Auspuff und ohne Kats ausgestattet: