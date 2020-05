E

ine unfassbare Geschichte macht derzeit in den USA die Runde. Protagonisten: ein wütender Lkw-Fahrer , ein gewaltiger Truck und ein ziemlich teurer italienischer Supersportwagen . Wie auf mehreren Bildern zu sehen ist, die derzeit in den sozialen Medien kursieren, rastete der Mitarbeiter einer Spedition auf dem Firmengelände in Chicago (US-Bundesstaat Illinois) völlig aus: Er schob eine Zugmaschine auf einen weißen Ferrari GTC4 Lusso. Der über 260.000 Euro teure Luxus-Schlitten wurde bei der brutalen Attacke völlig zerstört. Pikant: Der Ferrari gehörte nicht irgendwem, sondern dem Chef des Wut-Truckers. Die Hintergründe der Wahnsinnstat sind noch nicht bestätigt. Nach einem Bericht des renommierten Auto-Portals "Carscoops" aber hatte die Amokfahrt eine nahezu unglaubliche Vorgeschichte.