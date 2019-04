Aerodynamik-Anteile aus Sichtcarbon erhöhen den Abtrieb und sorgen für sportliche Optik.

Unter der Haube des Portofino steckt ein, der dank doppelter Aufladung schon ab Werkleistet undentwickelt. In einem ersten Schritt überarbeitet Novitec mit Plug-&-Play-Modulen die Kennfelder vonundund erhöht den. So kommt der V8 auf. Wer noch mehr Power will, kann auf diezurückgreifen, die mit oder ohneerhältlich ist. Je nachdem, ob man sich für die Edelstahl- oder Inconel-Variante entscheidet, sinkt auch das Gewicht um bis zu elf Kilogramm. Zusammen mit dem 100-Zeller-Sportmetallkatalysator steigt die Portofino-Leistung auf, das maximale Drehmoment liegt beiDamit soll der Ferrariauf Tempo 100 sprinten. Die Höchstgeschwindigkeit steigt laut Tuner auf