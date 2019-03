Ferrari Prototipo (2019): Einzelstück

as hatvor? Auf der offiziellenhaben die Italiener ein aufwendig produzierteshochgeladen, in dem ein neues Einzelstück angeteasert wird.steht bei Ferrari für– und dersoll das "extremste Projekt aller Zeiten" sein!

In dem vonproduzierten Video ist noch nicht viel zu erkennen. Ein auffälliges Designfeature sind diegenannten Radhausentlüftungen auf den vorderen Kotflügeln. Außerdem ist in dem Video ein weißerzu sehen, der auf den ersten Blick an denerinnert. Kurz ist sogar einzu hören, der wiederum gar nicht nachklingt, sondern eher nach. Eine weitere Möglichkeit ist also, dass der Prototipo auf dembasiert. Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, denn das Einzelstück soll am 25. März um 15 Uhr präsentiert werden. Nach SP-Modellen wieodersoll der Prototipo das aufwendigste Einzelstück von Ferrari sein!