Verzwickte Situation für diesen Ferrari-Fahrer: Derist rechts und links jeweils nur Millimeter von den Hausfassaden entfernt. Jede falsche Bewegung am Lenkrad kann Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro bedeuten.

Offenbar hat der Ferraristo seinenfalsch eingeschätzt. Der seit Sommer 2020 erhältliche Roma ist 4,66 Meter lang, aber eben auch 1,97 Meter breit; die schmale italienische Straße misst ganz offensichtlich nicht mal zwei Meter. Da helfen auch die bereits eingeklappten Außenspiegel nicht weiter. Ein Mann lotst den Ferrari vorsichtig durch die immer enger zulaufende Straße, der Roma quält sich Zentimeter für Zentimeter vorwärts, ist auf beiden Seiten. Den Schleifspuren an den Häusern zufolge wäre der nach der italienischen Hauptstadt benannte Roma offensichtlich nicht das erste Fahrzeug, das schon mal angeeckt ist – vermutlich aber das teuerste, denn der Ferrari Roma kostet in Deutschland in der. Mit ein paar Extras ist die 200.000-Euro-Marke schnell geknackt.