Aber sitzt man erst einmal in ihm, packt er einen doch kompromisslos, auch wenn Ferrari einen klaren Kontrast zu seinen Performance-Modellen setzen will. Nicht dass der Roma nicht auch schnell könnte, immerhin mobilisiert der 3,9-Liter-V8 stramme 620 PS, aber er will vielmehr der souveräne Gleiter sein. Dach runter, die Spätsommer-Sonne reinlassen, eine einsame Küstenstraße entlanggondeln. Und dabei dennoch dieses motorsportige Tim­bre im Ohr, das zu einem Sportler aus Maranello einfach dazugehört.