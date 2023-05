Sein Urahn war ein riesiger Erfolg. Rund 200.000 Einheiten des klassischenliefen von 1966 bis 1986 erst als Fiat und am Ende als Pininfarina vom Band. Eine charakteristische Abrisskante am Heckdeckel brachte dem elegant gezeichneten Italiener bei Fans den Spitznamen Schwalbenschwanz ein. Und natürlich kommt auch die 2016 vorstellte, knapp vier Meter lange Neuauflage Fiat 124 Spider nicht ohne Retro-Designdetail aus.

Fiat 124 Spider gebraucht: Nach vier Jahren knapp 20.000 Euro



Neu kostete er knapp 28.000 Euro. Jetzt fährt er für 19.950 Euro in die fünfte Roadster-Saison. In elegantes Colore Esterno gehüllt, kommen seine 17 Zoll großen Speichenalufelgen und der abgesetzte Frontscheibenrahmen gut zur Geltung. Leider hat dieses Exemplar einige Lackmängel durch einen arglosen Vorbesitzer: Rundherum gibt es kleinere und größere Kratzer an den Türen und Stoßfängern, sodass entweder ein pragmatischer Käufer, eine Teillackierung oder der Besuch bei einem Smart-Repair-Profi empfehlenswert ist.