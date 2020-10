Fiat, Opel oder Peugeot: Schwachstellen der Hersteller

W er auf der Suche nach einem Doch Vorsicht: Es gibt Hersteller, bei denen alle Modelle mit einer speziellen Problematik auffallen! er auf der Suche nach einem Gebrauchtwagen ist, sollte nicht nur ein klares Budget festlegen, sondern auch sicher sein, was er möchte. Da der Markt an gebrauchten Fahrzeugen riesig ist, lohnt es sich, den Suchkreis auf einige Modelle einzuschränken. Um teure Reparaturen zu vermeiden, ist es ebenfalls empfehlenswert, einen Blick in den TÜV-Report zu werfen. Dort werden die Ergebnisse aller Hauptuntersuchungen ausgewertet und Gebrauchtwageninteressenten sehen schnell, ob ihr auserwählter Pkw Schwachstellen hat.

Teure Reparaturen drohen



Ständig Probleme mit dem Licht

Im TÜV-Report fallen immer wieder vereinzelt Fahrzeuge mit dieser Problematik auf. Dazu gehört der Skoda Roomster, der Nissan Micra der Kia Ceed sowie der Rio, der Hyundai i30, der Ford B- sowie S-Max und viele weitere. Bei Citroën und Dacia fällt jedoch jedes vom Worauf man noch achten sollte und welche Hersteller ebenfalls unter Kinderkrankheiten leiden, zeigt AUTO BILD in der Bildergalerie. Was jeder selbst an einem Gebrauchtwagen bemerken und dann beheben lassen kann, sind Beleuchtungsmängel. Seit Jahren bilden Beanstandungen an der Beleuchtung die größte Mängelgruppe bei der Hauptuntersuchung.Dazu gehört der Skoda Roomster, der Nissan Micra der Kia Ceed sowie der Rio, der Hyundai i30, der Ford B- sowie S-Max und viele weitere. Bei Citroën und Dacia fällt jedoch jedes vom TÜV getestete Fahrzeug mit diesen Mängeln auf!