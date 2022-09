Das Goroc 2 6.30 gehört in Sachen Fahrspaß zum Besten, was es in dieser Klasse gibt. Es ist solide wie das Riese+Müller Superdelite ( zum Test ), aber wendiger. Es fährt sich sportlich wie das Trek Powerfly ( zum Test ), wirkt aber stäbiger. Von der ersten Sekunde an hat uns das Bike überzeugt.