D

ieSo will der Bund sein Ziel erreichen, bis 2030 10 Millionen E-Autos auf die Straße zu bringen. Bisher wurden E-Autos bis zu einem Listenpreis von 60.000 Euro mit 4000 Euro subventioniert.Bei E-Autos über 40.000 Euro Listenpreis sind es noch 5000 Euro Zuschuss. Auch Käufer von Plug-in-Hybriden erhalten künftig mehr Geld: Unabhängig vom Fahrzeugpreis sind es hier 4500 Euro Zuschuss. Bisher waren es 3000 Euro.Käufer günstigerer Elektroautos erhalten in Zukunft also 50 Prozent mehr Zuschuss. Das Angebot an Stromern bis 40.000 Euro ist bereits üppig, ab 2020 wird es noch umfangreicher.