Von wegen Geröllhalde! Was für normale Geländewagen unpassierbar erscheinen mag, ist für dieses Auto nur eine schnöde Schotterpiste, jeder Baumstamm schrumpft zum Stöckchen, jeder Bach wird zum Rinnsal und jeder Tümpel zur seichten Pfütze – denn am Steuer des Ford Bronco sieht die Welt einfach anders aus.

Die beliebtesten SUV bei Carwow Ausgewählte Produkte in tabellarischer Übersicht Aktuelle Angebote Preis Zum Angebot Kia EV6 UVP ab 46.990 EUR/Ersparnis bei Carwow bis zu 12.077,00 EUR VW T-Roc UVP ab 25.860 EUR/Ersparnis bei Carwow bis zu 8809,00 EUR Dacia Spring UVP ab 22.750 EUR/Ersparnis bei Carwow bis zu 7178,00 EUR Kia Sportage UVP ab 34.250 EUR/Ersparnis bei Carwow bis zu 7791,00 EUR Hyundai Ioniq 6 UVP ab 43.900 EUR/Ersparnis bei Carwow bis zu 7995,00 EUR Skoda Kamiq UVP ab 24.370 EUR/Ersparnis bei Carwow bis zu 8071,00 EUR Telsa Model Y UVP ab 44.890 EUR/Ersparnis bei Carwow bis zu 7177,00 EUR Cupra Formentor UVP ab 35.530 EUR/Ersparnis bei Carwow bis zu 11.517,00 EUR Ford Kuga UVP ab 36.250 EUR/Ersparnis bei Carwow bis zu 13.264,00 EUR



Erst recht, wenn einen das Schicksal in den Raptor verschlägt: Gebaut für den Rallye-Einsatz in den Wüsten zwischen Kalifornien und Mexico und ausgerüstet mit allem, was hart und schnell macht, ist er so etwas wie der GTI unter den Geländewagen und nicht weniger als der heißeste Hengst im Ford-Stall. Kein Mustang kommt da noch mit, vom müden Mach-E ganz zu schweigen.

Zoom Der GTI unter den Geländewagen: Mit dem Raptor setzt Ford beim ohnehin schon kultigen Bronco noch ordentlich eins drauf.

Bild: Ford Motor Company



Detroit den Hype mit dem Raptor noch einmal angeheizt. Knuffig, charakterstak und "capable", also für wirklich alles zu gebrauchen – schon der klassische Bronco ist Kult, seit die Amerikaner den Konkurrenten des Wrangler vor zwei Jahren endlich wieder aufgelegt haben. Und kaum waren die endlos langen Lieferlisten abgearbeitet, haben sie inden Hype mit dem Raptor noch einmal angeheizt.

Auf 37-Zöllern über Stock und Stein



Dafür haben sie die Playmobil-Karosserie, bei der man wie mit wenigen Handgriffen erst die Dachplatten, dann das Heck und am Ende sogar die Türen ausbauen kann, auf ein waschechtes Rallye-Fahrwerk mit Fox-Federn der besonders stabilen Sorte gestellt und 37 Zoll große BF Goodrichs auf die verstärkten Achsen gesteckt. Und weil die mächtigen Walzen ein bisschen Platz brauchen, haben sie die Spur verbreitert und die Kotflügel gleich mit.

Zoom Gut gerüstet: Der Raptor geht mit Rallye-Fahrwerk, Fox-Federn, verstärkten Achsen und 37 Zoll großen BF Goodrichs ins Rennen.

Bild: Ford Motor Company



Jetzt spannt das Blech wie der Stoff über Schwarzeneggers Bizeps in seinen besten Zeiten. Wer diesen Bronco sieht, der lenkt sein SUV ganz kleinlaut in den Streichelzoo und denkt nicht mehr im Traum daran, sich ins Gelände zu wagen.

Im Gelände kennt der Bronco keine Grenzen



Der Raptor dagegen strebt zielsicher in die Steppe. Ja, auf den amerikanischen Highways und Byways kann ein bisschen mehr Bodenfreiheit auch nicht schaden, und wo es Caddy & Co mächtig durchschüttelt, schmatzt der Bronco die Bodenwellen einfach weg und schluckt jedes Schlagloch. Doch am liebsten suhlt er sich im Dreck, frisst Staub, schmeißt mit Sand und nimmt Flugstunden in den Dünen.

Zoom Offroad-Tier: Mit über 30 Zentimetern Federweg gibt es für den Ford Bronco Raptor im Gelände so gut wie keine Grenzen.

Bild: Ford Motor Company



Nicht umsonst hat er mehr als 30 Zentimeter Federweg und hüpft wie ein Sandfloh auf Speed durch die Wüste. Spätestens da weiß man dann auch, weshalb sie das Cockpit so grobschlächtig gestaltet und so rustikal ausgeschlagen haben – der nächste Kärcher zischelt schließlich schon.

Unter der Haube tobt ein Dreiliter-V6



Treibende Kraft dabei ist ein aufgebohrter Sechszylinder. Aus drei statt bislang 2,7 Litern Hubraum brüllt der V6-Turbo nicht nur wie ein Großer – erst recht, wenn man die Klappen im Auspuff auf Knopfdruck ganz weit aufreißt –, er hat auch Bärenkräfte: Mit 424 PS stürmt der Raptor durch die Wüste und krallt sich mit knapp 600 Nm in den Dreck.

Zoom Treibsatz: Unter der Haube des Raptor sorgt ein Dreiliter-Turbo-V6 mit 424 PS und knapp 600 Nm für unbändige Kraft in allen Lebenslagen.

Bild: Ford Motor Company



Fein sortiert von einer zehnstufigen Automatik und verteilt von einem Allrad mit drei Sperren und einem halben Dutzend Fahrprogramme schleudert der V6 den Raptor im besten Fall in 5,6 Sekunden auf Tempo 100. Und wie schnell er bei Vollgas ist, spielt in der Pampa nun wirklich keine Rolle. Schon bei 120 km/h wird der Ritt hier wilder als mit jedem Mustang auf der Straße, da will man sich einen Kick-down nicht einmal vorstellen.