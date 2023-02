Wer also einen C-Max kaufen möchte, muss sich auf dem Gebrauchtwagenmarkt umsehen. Besonders beliebt sind derzeit die Modelle aus 2018 und 2019, also den letzten beiden Jahren der Baureihe. Trotzdem klappt es mit ein wenig Glück mit einem echten Schnäppchen wie diesem hier.

Der hier angebotene Ford C-Max 1.0 EcoBoost wurde in Indic-Blau Metallic bestellt und im Februar 2018 erstmals zugelassen. In den knapp fünf Jahren hatte der Kompakt-Van nur einen einzigen Halter, und dieser hat überschaubare 29.023 Kilometer mit dem Ford zurückgelegt. Trotz der geringen Laufleistung ist der C-Max stets pünktlich zu allen Wartungsterminen vorgefahren.

In puncto Antrieb hat sich der einstige Besitzer für die goldene Mitte der Benzinmotoren und damit die 125 PS starke Version des 1.0-EcoBoost-Dreizylinders entschieden. Das aufgeladene Aggregat gab es ausschließlich in Verbindung mit einem manuellen Sechsgang-Getriebe, maximal schafft der Van so eine Geschwindigkeit von 187 km/h.