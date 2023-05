Weltautos zu konstruieren, gilt in der Autoindustrie seit je als anspruchsvolle Disziplin. Ford beschritt beim EcoSport einen anderen Weg. Da das Mini- SUV in Schwellenländern zum absoluten Verkaufsschlager avanciert war, fühlten sich die Produktstrategen dazu berufen, es ab 2013 auch mit einer zweiten Karriere im automobil anspruchsvollen Europa zu versuchen.

Bis 2017 importierte Modelle wurden im indischen Werk Chennai gebaut, mit dem großen Facelift im Herbst 2017 lief die Produktion im rumänischen Craiova an. Tatsächlich besserterecht gründlich nach. Doch auch mit frischem Frontdesign und ohne sperriges Reserverad am Heck war es für dennicht wirklich leicht, hierzulande bestehen zu können. Ab Herbst 2019 präsentiertedann den wesentlich dynamischer und moderner anmutenden Puma , eine starke hausinterne Mini-SUV-Konkurrenz.

Ford EcoSport gebraucht: als Dreijähriger für 14.000 Euro



Dabei kann der 4,10 Meter kurze EcoSport durchaus mit einigen modellspezifischen Vorzügen aufwarten. Unter seiner kantigen Hülle mit den steilen Seitenscheiben verbirgt sich ein erstaunlich erwachsenes Raumangebot. Auf den mit robustem Dwell-Stoff bezogenen Vordersitzen sitzt es sich angenehm erhöht, durch die üppige Innenbreite fühlt sich das Ganze eher nach Kompaktklasse an. Im für zwei Erwachsene zumutbaren Fond überrascht insbesondere die enorme Tiefe der Sitzbank.

Unser in seriösem Magneticgraumetallic lackierter Testwagen vom Autohus in Bockel bei Bremen wurde erstmalig im Februar 2020 zugelassen. Neu kostete er laut Schwacke-Datenbank 24.130 Euro, jetzt wäre er für nur noch 14.480 Euro zu haben. Dass er die Erde bereits gut zweimal umrundet hat, merkt man ihm nicht an.