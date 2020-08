A

Dacia Duster, Renault Captur, Opel Mokka

8.797 € Ford EcoSport 1.5 Ti-VCT TREND, Benzin 102.010 km 82 kW (111 PS) 07/2016 Benzin, 6.3 l/100km (komb.) CO2 149 g/km*

uch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht: Der etwas bullig wirkende Ford EcoSport basiert auf dem Fiesta. Nachdem der Kölner 2013 auf den Markt kam, hatte es das Mini-SUV zunächst schwer gegen seine Konkurrenz (). Die Fahrwerksabstimmung und die Materialanmutung waren die Hauptkritikpunkte.Vor allem dank der, als nicht nur das serienmäßige Reserverad an der Heckklappe verschwand, sondern auch diewurde, dieund das. Jetzt wird in Hannover so ein Exemplar günstig zum Verkauf angeboten Im Juli 2016 wurde das kleine SUV erstmals zugelassen, mittlerweile. Wichtig zu wissen: Es gab für 1500 Fahrzeugen aus dem Jahr 2016 einen Rückruf. Die Schweißnähte an den vorderen Querlenkern entsprachen bei den Fahrzeugen aus indischer Produktion nicht den Vorgaben. Ob dieser Wagen dem Rückruf unterlag, sollte vor einem möglichen Kauf gecheckt werden.