as ist mal echtes Bling-Bling: Auf der Auktionsseite themarket.com wird ein Ford Escort der alleredelsten Sorte versteigert! Das Modellauto im Maßstab 1:25 wurde in sorgfältiger Handarbeit vom englischen Juwelier Russell Lord aus Edelmetall und Diamanten gefertigt. Der " Lord of London " ist selber leidenschaftlicher Ford-Sammler und nennt sage und schreibe 55 echte Ford Escort sein Eigen. In sein aktuelles Schmuckstück investierte er Tausende Arbeitsstunden, die meisten in den vergangenen drei Jahren.