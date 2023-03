Fans US-amerikanischer Autos hören beim Namen Explorer ganz genau hin. Der beliebte Geländewagen wurde erstmals 1990 in den USA verkauft und schaffte 1993 den Sprung nach Europa. Seitdem hat sich der Allradler immer mehr hin zu einem geräumigen Luxus-SUV entwickelt und wird aktuell in sechster Generation angeboten. Die Plug-in-Hybrid-Version ist seit Ende 2019 auch hierzulande zu haben.

* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem "Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich erhältlich ist (www.dat.de)

Dabei lohnt es sich, die üppige Auswahl ein wenig einzugrenzen und beispielsweise nach neueren Fahrzeugen mit einer maximalen Laufleistung von 30.000 Kilometern zu suchen. Filtert man das Angebot nach diesen Kriterien, kann man sich dennoch nicht über eine zu kleine Auswahl beschweren. Derzeit sind über 60 Explorer in Deutschland verfügbar, die diese konkreten Anforderungen erfüllen.

In puncto Motorisierung und Ausstattung gibt es beim europäischen Explorer keine allzu große Auswahl. Und dementsprechend sind auch fast nur Ford-SUV mit dem 457 PS starken Plug-in-Hybrid-Antrieb verfügbar, der einen Dreiliter-V6-Benziner mit einem 74 kW starken Elektromotor kombiniert. Das Allrad-SUV mit serienmäßigem Zehngang-Automatikgetriebe kommt bei vollständig geladenen Akkus bis zu 42 Kilometer ohne Einsatz des Benziners.

Viel Auto zu einem fairen Preis

Mit ein wenig Glück ergibt die Suche nach dem US-SUV ein so attraktives Exemplar wie den Explorer, der aktuell bei Auto Pieroth in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) steht. Der Explorer 3.0 EcoBoost PHEV wurde ursprünglich in der nominell höchsten Ausstattung Platinum bestellt und Ende 2021 erstmals zugelassen. Seit diesem Zeitpunkt hatte der scheckheftgepflegte Explorer bereits zwei Halter, wurde aber gerade einmal 14.000 Kilometer weit bewegt. Für einen Sechszylinder ist das wahrlich keine besonders hohe Laufleistung.