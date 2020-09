rstzulassung 1993, 165 PS , 193.345 Kilometer gelaufen. Mit Automatik, Allrad , Hi-Fi-/ Navigation , Radio/CD und Servolenkung. Zahlen und Ausstattung sind wenig spektakulär an diesemder derzeitzu finden ist. Doch es ist kein gewöhnliches Fahrzeug, das da für einen guten Zweck versteigert wird. Es war das(† 64), mit dem dieser jahrelang durch diesteuerte.Fedder fuhr denauch privat und: Der Explorer folgte damals in erster Generation auf den Ford Bronco 2, der zwischen 1984 und 1990 produziert wurde. "Bronko" ist laut Anzeige "in einem. Das Auto wird abgemeldet übergeben. Gebrauchsspuren sind vorhanden. TÜV bis Juli 2021". Mit dem Kombi mitgeliefert werden der, Hochglanzfotos des Duos vom Film-Set, eine Fedder-Biografie sowie eine Autogrammkarte des gebürtigen Hamburgers. Zudem darf der Käufer

Auch der Hintergrund der Versteigerung ist nicht alltäglich:Dort wurde der Schauspieler in jungen Jahren getauft, konfirmiert und getraut, dort fand im Januar 2020 auch seine Trauerfeier statt. Die Stiftung St. Michaelis, die Menschen in Not hilft, ist durch die Corona-Krise selbst in Schwierigkeiten geraten und dringend. Und es sieht gut aus: Am Morgen des 14. Septembers, eine Woche vor Ende der Auktion , waren bereitseingegangen. Das höchste: