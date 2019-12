A

uf der SEMA 2019 stellte Shelby einen Monster-Pick-up vor, der die Aufmerksamkeit auf sich zog: einen Ford F-150 mit fettem V8-Motor und 765 PS ! Einige Monate später kündigte Shelby an: Der Power-Truck geht in Serie, soll 2020 als "Super Snake Sport" kommen. Insgesamt sollen 250 Exemplare entstehen, davon laut "Carscoops" eine begrenzte Zahl auch in Europa angeboten werden. Der Clou: Die Serien-Version wird sogar noch stärker als das SEMA-Showcar, soll bis zu 781 PS leisten! Die volle Kraft des 5,5-Liter-V8 bekommt man allerdings nur gegen Aufpreis. Dann kostet der Shelby-Ford 93.385 Dollar (umgerechnet 83.925 Euro). Die Basis-Variante kostet 7300 Dollar weniger, ist mit einem 400 PS starken Fünf-Liter-V8 aber auch deutlich schwächer.