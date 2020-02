D

Hier geht's zum Angebot Gebrauchter Ford F-150 SVT Raptor

Volltanken kostet bei den aktuellen Spritpreisen knapp 200 Euro. Mit Gas wird's deutlich günstiger!

Ford F-150 SVT Raptor

Raptor

ieserist ein Pick-up für den ganz großen Auftritt: Mit 416 PS aus mächtigen 6,2 Litern Hubraum und knapp sechs Metern Länge ist er für hiesige Straßen hoffnungslos überdimensioniert. Gerade deshalb lässt es sich mit ihm auf richtig dicke Hose machen. Aber erst im Gelände blüht er richtig auf!Der angebotenestammt aus dem Baujahr 2012. Das Auto ist eine wuchtige Erscheinung:In Sachen Praktikabilität steht derdem Transporter in nichts nach: Auf der 1,7 Meter langen Ladefläche lassen sich problemlos zwei Motorräder transportieren, in der großen Doppelkabine finden fünf Personen bequem Platz. Die Anhängerkupplung ist für 3,5 Tonnen Zuglast ausgelegt.Der Motor ist an eine Sechsgang-Automatik gekoppelt und schiebt den 2,6 Tonnen schweren Pick-up in gut acht Sekunden auf Tempo 100.Um den Schmerz im Geldbeutel ein wenig zu lindern, hat dieses Exemplar eine Gasanlage an Bord. Der Verbrauch steigt im Gasbetrieb zwar um ca. 20 Prozent, dafür kostet ein Liter Flüssiggas an der Tankstelle nur rund die Hälfte eines Liters Superbenzin.