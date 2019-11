Unser entdecktes Exemplar kommt in der einzig für den ST erhältlichen und aufpreispflichtigen Sonder-Metallic-Lackierung "Electric Orange". Zudem sind Bi-Xenon-Scheinwerfer, Recaro-Sportsitze, das Sportpaket, ein Soundsystem sowie auch Sitzheizung mit an Bord.Für 9440 Euro ist der sportliche Dreitürer erhältlich. Den Kölner Kompakten gibt es zwar auch zu einem günstigeren Kurs, in der auffälligen Farbe ist er jedoch seltener. Ebenfalls rar sind ST mit ähnlich niedriger Laufleistung. Meiden sollten Interessenten auf jeden Fall verbastelte Modelle. Oder Exemplare, die hauptsächlich über die Nordschleife & Co gejagt wurden.