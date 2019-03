6

55 PS stark, bis zu 348 km/h schnell und über eine halbe Million teuer: Der Ford GT ist für viele Erwachsene schon zu viel Auto, umso mehr für einen Teenager, sollte man denken. Die Ausnahme heißt Andrew, ist gerade einmal 14 Jahre alt und Teilnehmer des Teen Race Camps des Monticello Motor Club . Der exklusive Auto-Club liegt 130 km nördlich von New York auf einem ehemaligen Flughafen-Gelände und bietet hochpreisigen Rennspaß für Jung und Alt an. Und wie dieser Spaß aussehen kann, zeigt der Club auf Youtube: Der junge Andrew driftet da in einem gelben Ford GT über die 6,6 Kilometer lange Rennstrecke in Monticello. Diese ist komplett zugeschneit, der Race-Teenie zeigt trotzdem eine ansehnliche Drift-Performance.