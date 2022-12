Neue Woche, neuer Raser: Nach dem VW Golf R, der in Australien mit über 280 km/h (bei erlaubten 110 km/) gestoppt wurde, und dem Lamborghini Aventador SVJ, der in den USA 157 km/h zu schnell war, gibt es einen neuen spektakulären Raserfall. Dieses Mal ist der Beschuldigte zwar nicht ganz so schnell unterwegs gewesen, dafür ist er besonders jung. Und das ist erst der Anfang!