Diedie Haubenverschlüsse und die Lufthutze gehen in Richtung Baumarkttuning.Die gesamte Karosserie ist aus GFK gefertigt und kaschiert gekonnt die Ford-Basis. Den blauen Lack zieren Pinstripes rundum. Die 20 Zoll-Alus von Verde sehen in den üppigen Radkästen etwas verloren aus.

Mit den Frontleuchten vom Mini Cooper sieht der Sabre einem Morgan Aero tatsächlich sehr ähnlich.

So seltsam und unproportioniert das Auto auch aussehen mag, die Arbeiten scheinen zumindest handwerklich einigermaßen passabel ausgeführt worden zu sein.Der Six Ten hat ein paar nette Gimmicks an Bord. Statt mit Griffen öffnet man die Türen per Fernbedienung, und das hintere Nummernschild ist einklappbar. Für die Rücksitze gibt es eine Abdeckung in Wagenfarbe, um einen Zweisitzer-Look vorzugaukeln.