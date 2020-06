in Mustang braucht einen V8 ! Auch wenn dermit Vierzylinder-EcoBoost ordentliche Fahrleistungen bringt, fehlt doch mindestens der Sound. Zumal der 450 PS starkemit einem Basispreis von 47.800 Euro nur rund 6000 Euro teurer ist als das 290 PS starke Einstiegsmodell.

Mit dem neuen Modell wurde erstmals der 2,3-Liter-Vierzylinder EcoBoost-Motor imeingeführt, der trotz anfänglich 317 PS nur für ein müdes Lächeln bei echten Muscle-Car-Fans sorgte. Daneben gab es in Deutschland denmit standesgemäßem 5,0-Liter-V8 mit 421 PS und 530 Nm, außerhalb von Europa gab es zudem einenV6, der 305 PS leistete. Zum Modelljahr 2018 spendierteder sechstenein umfangreiches Facelift inklusive frischem Look, neuem Fahrwerk, einer optionalen Zehngang-Automatik und mehr Power für das Topmodell. Seitdem leistet der V8 450 PS und 569 Nm, während der kleine Vierzylinder Leistung einbüßen musste und seitdem mit 290 PS ausgeliefert wird.

Ein Blick in die AUTO BILD-Gebrauchtwagenbörse zeigt, dass das Angebot ander sechsten Generation groß ist.Auf den Bildern macht der Mustang einen gepflegten Eindruck und laut Vertragshändler Ford Kögler ist derunfallfrei, was bei vielen angebotenen Exemplaren nicht der Fall ist. Darauf sollte auf jeden Fall geachtet werden.

Bis zum Facelift 2018 gab es den Mustang mit Sechsgang-Handschaltung oder -Automatik.

Mustang GT

Mustang GT

GT

Mustang

Mustang GT

Bei dem "Ruby Rot Metallic" lackiertenhandelt es sich um ein deutsches Fahrzeug und keinen Reimport, was speziell beim Wiederverkauf wichtig sein kann.Das 2500 Euro teure Premium-Paket II umfasst das Navi Sync 2 mit Touchscreen , 19-Zoll-GT-Felgen, belüftete Sitze und einige weitere Features und ist bei diesemgenauso an Bord wie die Sechsgang-Automatik.Die günstigsten 2017er-Modelle mit V8 starten online bei etwa 29.000 Euro, darunter sind jedoch viele US-Reimporte, die weniger preisstabil sind. Insgesamt ist die Auswahl an gebrauchtenunter 35.000 Euro groß.