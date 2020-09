D

er Ford Mustang ist eines der traditionsreichsten US-Automodelle aller Zeiten, legendäre Exemplare wurden in Filmen geehrt und kommen bei Aktionen für horrende Gebote unter den Hammer.Nun sind das zumeist nicht die altehrwürdigen Modelle aus den 60er- und 70er-Jahren, die für die blamablen Stunts herhalten müssen, sondern in der Regel Modelle des aktuellen Jahrhunderts. Mit noch mehr Leistung, aber wenig Können auf dem Fahrersitz.In einem auf Facebook geteilten Video ist zu sehen, wie der knallrote Bolide ein paar Donuts dreht, bevor er dann geradewegs in den Betonsockel eines Laternenmastes kracht.