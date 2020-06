S

eit mehr als 40 Jahren versuchen tempoverrückte US-Amerikaner in Rekordzeit von New York nach Los Angeles zu fahren. Sie nennen es "Cannonball" – ein, das seit den 1970er-Jahren ausgetragen wird. Das Ziel ist denkbar einfach: Möglichst schnell von Küste zu Küste zu fahren, ständig zu schnell und eigentlich ohne RegelnWährend es im April 2020 ein ganzes Team war, das für die historische Strecke zwischen New York und Los Angeles (rund 4500 km) gerade einmal 26 und 38 Minuten in einem Audi A8 L brauchte, soll es jetzt ein einziger Mann gewesen sein, der den Wahnsinn noch toppte: Fred Ashmore aus dem US-Bundesstaat Maine. Sein Auto: ein Ford Mustang GT . Seine Zeit: 25 Stunden, 55 Minuten und 56 Sekunden!