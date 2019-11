Ford Mustang GT: Schaltgetriebe, 426 PS

Der Ford Mustang ist stark, laut und auffällig.

Passend zu dem kraftvollen Motor , gibt es auch eine entsprechende Optik: Der graue Mustang GT wird von auffälligen zwei schwarzen Streifen durchzogen und hat passend dazu ein dunkles Interieur mit Ledersitzen. Ford hat 2013 ein Facelift beim Mustang durchgeführt und somit besitzt auch dieses heiße Pony die leicht geänderte Front- und Heckpartie sowie Bi-Xenon-Scheinwerfern und die dreigeteilten LED-Rückleuchten. Zudem hat das Coupé ein Shaker Soundsystem an Bord und verfügt über eine Einparkhilfe in der Basisausstattung. Übrigens: Nicht von den 420 PS im Inserat verwirren lassen, dies ist die amerikanische Angabe in Horsepower. Wandelt man das in unsere Pferdestärken um, ergibt das eine Leistung von satten 426 PS.