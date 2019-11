Bullige Optik mit silberner Kobra: Der GT500 ist wie ein Mustang auf Steroide.

Laut Händler stammt der GT500 aus erster Hand und befindet sich in "Show Room Condition", was auf den außerordentlich guten Zustand hinweist. Den Angaben nach wurde das Auto nur auf Auto Shows präsentiert, stand ansonsten abgedeckt in einer Garage. Der Wagen hat die erste Lackierung drauf, auch die SVT-Felgen befinden sich im Top-Zustand. Der Verkäufer bietet eine Garantie von bis zu drei Jahren an. Vor dem Verkauf soll der Super-Mustang nochmal durch den TÜV gehen. Das Herz des Shelby Ford ist ein 5,4 Liter großer V8, der 506 PS und maximale 650 Nm Drehmoment leistet. Die Kraftübertragung erfolgt über ein manuelles Sechs-Gang-Getriebe. Ausstattungstechnisch verspricht die Anzeige die volle Montur, dazu zählen Tempomat, Klimaanlage und Ledersitze mit Shelby-Logo. Die silberne Kobra schmückt auch den Kühlergrill des US-Boliden.