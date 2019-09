Auch vorne sieht der GT500 Venom angriffslustig aus. Den Grill ziert das silberne Shelby-Logo.



Als Plattform für die Kraft des Venom 1200 dient deraus dem Shelby GT500, den Hennessey ordentlich aufmöbeln will. So ersetzenden Kompressor . Dazu kommen verbesserte Ladeluftkühler, ein modifiziertes Kraftstoffsystem, neue Kolben und ein sogenanntes High-Flow-Ansaugsystem. Zudem wird das Getriebe verstärkt, das der brachialen Beschleunigung standhalten soll. Über einemit vier Endrohren bläst der Venom seine Musik in die Welt. Optisch unterscheidet sich der Venom kaum vom GT500. Der Tuning-Mustang wirkt mit breitem Spoilerwerk und großem Heckflügel extrem bullig. Den Kühlergrill ziert die. Die Handschrift von Tuner Hennessey wird am ehesten auf den bestickten Kopfstützen sichtbar und natürlich auf der Serien-Plakette, die von John Hennessey handsigniert wird.