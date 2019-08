Ford Mustang V8 Tuning: Wolf Racing

V or 40 Jahren hat Wolf Racing aus Neuenstein damit begonnen, Ford-Sportwagen zu veredeln. Zum Jubiläum legt der Tuner jetzt sieben exklusive Mustang-Umbauten auf, die ordentlich Power unter der Haube haben. Der Preis für die vier roten und drei schwarz lackierten Wolf-Mustangs: 94.440 Euro.

Für diesen Preis schraubt Wolf Racing die Leistung desauf stolzeund hebt das Drehmoment von 529 aufan. Möglich machen es einsowie zahlreiche weitere Ford-Performance-Teile aus den USA. Die Hunderter-Marke reißen die rund 1,8 Tonnen schweren " One of 7"-Coupés in, das Standardmodell braucht einige Zehntel mehr. Die Vmax erreichen die Wolf-Mustangs erst jenseits der 300 km/h.