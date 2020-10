In Kooperation mit

21073 Hamburg, Autohaus Tobaben GmbH & Co. KG

Sehr ordentlich: Die stärkste Variante des Zweiliter-Diesels hängt super am Gas, die Schaltung ist präzise.

Unterhaltskosten

Den 4,97 Meter langen Custom Trail gibt es als Pkw-Variante, alssowie alsJeweils in zwei unterschiedlichen Radständen sowie mit einem zulässigenzu Preisen. Das Motorenprogramm beinhaltetmit. Die stärkste Variante hängt exzellent am Gas und arbeitet perfekt mit der ebenso leichtgängigen wie präzisen Sechsgang-Handschaltung zusammen.Der reduziertewird nicht zuletzt durch einmit 48-Volt-Bordnetz und Startergenerator realisiert, der in der Nutzfahrzeugklasse nicht selbstverständlich ist. Vorne gibt es bei den neuen Tourneo-Modellvarianten viel Platz für zwei Personen, einenund zahlreiche Ablagen, die sich zudem größtenteils verschließen lassen. Dazu kommen eine, sodass alle Insassen die mobilen Endgeräte während der Fahrt mit Strom versorgen können.