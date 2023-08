Wie bequem ist da doch der gute alte Alkoven! Er hat immer ein gemachtes Doppelbett über dem Cockpit, und bei den meisten Grundrissen ein weiteres festes im Heckbereich. So einen haben wir uns für den aktuellsten Dauertest ausgesucht. Vier Leute können ohne Umbauaufwand im neuen Forster A 699 DVB immer schlafen, und er hat sogar noch ein klappbares Bett im Bereich des Heckstauraums parat. Außerdem lässt sich zusätzlich seine Sitzgruppe zum Bett – okay, da kommt es doch noch – umbauen.

Das ist der A 699 DVB



In dieser Preisklasse üblich wäre hier wie auch bei der Bodenplatte eher Holz. Die Innenverkleidungen an Dach und Wänden bestehen ebenfalls aus Kunststoff, was sie leicht abwaschbar macht – wie den PVC-Boden und die kunstledernen Polsterbezüge.

Weitere praktische Vorzüge finden sich beim Heckstauraum. Seine Traglast ist mit 300 Kilo sehr hoch, und er bietet serienmäßig zwei große Türen, deren Rahmen so weit abgesenkt sind, dass beim Be- und Entladen keine Stufe zu überwinden bleibt. Zudem ist er durch die klappbare Trennwand von innen zugänglich. Ist diese am Unterbau des festen Heckbetts fixiert, lässt sich hier das Klappbett nutzen – was natürlich den Stauraum minimiert.