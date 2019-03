Frühlingsanfang: Autopflege im Frühjahr, Profi-Tipps

Auch der Innenraum sollte nach den Wintermonaten gründlich gereinigt werden.

"Wasch mich!" Na, hat so etwas auch schon mal jemand auf Ihr Auto geschrieben? Selbst wenn nicht, sollten Sie jetzt zu Beginn des Frühlings dringend zu Eimer und Schwamm greifen. Denn gerade in der kalten Jahreszeit bilden Streusalze, Schmutz und Feuchtigkeit eine hoch aggressive Mischung. Dieser Winterdreck attackiert den Lack und zerrt an der Technik. Wir zeigen, wie Sie den Winter aus allen Ecken des Autos vertreiben.Auch der Innenraum sollte nicht vergessen werden! Feuchte Teppiche, Staub und Dreck auf dem Armaturenträger sowie vernach­lässigte Technik – das muss nicht sein. Alle Pflege-Baustellen las­sen sich mit etwas Zeit und wenig Geld beheben. Und nur keine Angst, so eine Wellness-Kur für Ihr Auto ist ganz einfach und macht Spaß – denn Sie sehen glänzende Ergebnisse, und zwar sofort. Übrigens: Die Mühe lohnt sich spätestens beim Verkauf. Ein Auto, das regelmäßig gepflegt wurde, bringt mehr Geld.