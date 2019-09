Schon im ersten Durchgang des Ganzjahresreifen-Tests, den Bremstests auf Nässe und auf trockenem Untergrund, trennt sich die Spreu vom Weizen: Die besten Reifen im Testfeld kommen hier auf addierte Bremswege von weniger als 90 Metern. Die schlechtesten benötigen dagegen mehr als 100 Meter Bremsweg. Besonders krass ist der Vergleich zwischen dem besten und dem schlechtesten Reifen beim Bremstest auf Nässe: Hierbei erzielt der Bridgestone Weather Control A005 den kürzesten Bremsweg – er kommt bereits nach 46,3 Metern zum Stand (aus Tempo 100). Der runderneuerte King Meiler All Season Tact AS1 benötigt dafür 62,2 Meter – also rund 15 Meter zusätzlich.

Ganzjahresreifen im Test: Bremswege aus 100 km/h Reifen* Bremsweg nass** Bremsweg trocken** Summe Bridgestone Weather Control A005 (94 V) 46,3 39,7 86 Michelin CrossClimate + (94 W) 48,6 39,9 88,5 Vredestein Quatrac Pro (94 V) 46,5 42,9 89,4 Maxxis Premitra All Season AP3 (94 W) 51 39,5 90,5 Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 (94 V) 47,5 44,4 91,9 Continental AllSeasonContact (94 V) 49,9 42,6 92,5 Nexen N'blue 4Season (94 V) 50,4 42,3 92,7 Hankook Kinergy 4S² (94 W) 50,8 42 92,8 Kumho Solus 4S HA31 (94 V) 49,5 43,8 93,3 Cooper Discoverer AllSeason, neu (94 W) 52,6 41,2 93,8 Falken EuroAll Season AS 210 (94 V) 50,9 44,2 95,1 General Tire Altimax A/S 365 (94 V) 50,6 44,8 95,4 Nokian Weatherproof (94 V) 51,3 44,5 95,8 Toyo Celsius (94 V) 50,2 45,6 95,8 Yokohama BluEarth-4S AW21 (94 V) 52,1 44,1 96,2 Pirelli Cinturato All Season Plus (94 W) 51,9 44,5 96,4 Uniroyal AllSeasonExpert 2 (94 V) 49,2 47,3 96,5 Tristar All Season Power (94 Y) 54,1 42,9 97 Kleber Quadraxer 2 (94 V) 52,6 44,5 97,1 Tyfoon 4-season (94 V) 51,3 45,9 97,2 Matador MP 62 All Weather Evo (94 V) 51,6 46,1 97,7 BF Goodrich g-grip All Season 2 (94 V) 54,1 44,6 98,7 Rotalla Setula 4 Season RA03 (94 Y) 55,5 43,3 98,8 Goodride SW602 All Season (94 H) 54 44,9 98,9 Viking FourTech (94 V) 53,5 46 99,5 Nankang Cross Seasons AW-6 (94 W) 55,1 45,2 100,3 Linglong Green-Max All Season (94 V) 59,4 42,9 102,3 Fulda MultiControl (94 V) 57 45,7 102,7 Star Performer SPTS AS (94 V) 57,3 46,1 103,4 GT Radial 4Seasons (94 V) 60,3 46,5 106,8 King Meiler All Season Tact AS1 (94 V) 62,2 46,4 108,6 *sortiert nach Länge der Bremswege in Summe; **Bremsweg in Metern

Reifen-Finder Finden Sie günstige Markenreifen! Ein Service von Reifenmaße 4.00 6.40 7.50 12.5 30 31 32 33 35 37 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355 150160 10 11 12 13 14 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 555 R8 R10 R12 R13 R14 R15 R15C R16 R16C R16,5 R17 R18 R18C R19 R20 R21 R22 R23 R24 R26 R28 R30 R115 R400 Reifentyp Sommerreifen Ganzjahresreifen Winterreifen Geschwindigkeitsindex Alle L bis 120 km/h M bis 130 km/h N bis 140 km/h P bis 150 km/h Q bis 160 km/h R bis 170 km/h S, T bis 190 km/h H bis 210 km/h V bis 240 km/h W, Y , ZR über 240 km/h

Wegen der gravierenden Unterschiede bei den Bremswegen veröffentlichen wir die ersten Ergebnisse des Tests hier schon vorab (die gemessenen Bremswege finden Sie unten in der Tabelle). Von allen Reifen, die in beiden Bremstest zusammen auf einen längeren Bremsweg als 100 Meter kommen, sollte man lieber die Finger lassen. Auch wir haben noch einmal ausgesiebt: Für die zweite Runde unseres Test haben wir nur die zehn Reifen mit den in Summe kürzesten Bremswegen zugelassen. Dort müssen diese Reifen ihre Eignung für verschiedene Witterungsverhältnisse in mehr als zehn weiteren Teildisziplinen unter Beweis stellen. Auch die Wirtschaftlichkeit der Reifen steht dabei auf dem Prüfstand. Dazu wird für jeden Reifen in einem aufwändigen Test über 12.000 Kilometer die zu erwartende Laufleistung ermittelt.