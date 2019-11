W elche Fortschritte elche Fortschritte Ganzjahresreifen in den letzten Jahren gemacht haben, zeigt unser aktueller Ganzjahresreifen-Test im Format 235/65 R 17 sehr eindrucksvoll. Denn früher gab es Ganzjahresreifen , die gut auf Schnee spurten, sich aber dafür reichlich schwammig bei sommerlichen Verhältnissen fuhren. Oder solche, die wirklich gut im Sommerbetrieb waren, aber dafür im Schnee kaum besser bremsten als Sommerreifen . Die aktuellen Testergebnisse zeigen nun, dass man sich als Käufer eines Ganzjahresreifens heute nicht mehr entscheiden muss, ob man mehr Sommer- oder mehr Wintereignung wünscht, und dann in der jeweils anderen Saison arge Nachteile in Kauf nehmen muss. Nein, aktuelle Ganzjahresreifen können mehr. (Unseren Ganzjahresreifen-Test im Format 225/45 R 17 finden Sie hier.)

Moderne Ganzjahresreifen sind bei allen Witterungen gut

Vor allem durch die Fortschritte in der Gummimischung gibt es inzwischen Ganzjahresreifen, die beides sind: gut im Schnee und gut bei sommerlichen Straßenverhältnissen. Klar, nach wie vor gilt: Wer das maximal Mögliche in puncto Reifen verlangt, der muss weiterhin saisonal die Räder wechseln. Denn auch bei unseren aktuellen Messungen zeigt der mitgetestete Sommerreifen die größten Sicherheitsreserven in nassen und trockenen Kurven, zudem den kürzesten Bremsweg auf trockener Fahrbahn. Und der ebenfalls mitgetestete Winterreifen liegt sowohl im Bremstest auf Schnee als auch im Traktionstest auf Schnee vorn. Doch gibt es heutzutage eben Ganzjahresreifen, die den Winter- und Sommerspezialisten erstaunlich nah kommen – sowohl in den Winter- als auch in den Sommerdisziplinen.

Bridgestone und Michelin sind die Testsieger

Die meisten Punkte und damit das Prädikat "Vorbildlich" holen sich in diesem Ganzjahresreifentest der japanische Bridgestone und der französische Michelin , knapp gefolgt vom deutschen Continental und dem koreanischen Hankook, die in manchen Schneedisziplinen wie Bremsen und Slalom noch besser sind, auf der anderen Seite aber einige Meter mehr Bremsweg bei Trockenheit benötigen als Bridgestone und Michelin. Da kommen dann zumindest im Detail die unterschiedlichen Auslegungen der Ganzjahresreifen durch den jeweiligen Hersteller zum Tragen. Unser Test zeigt auch: Verallgemeinerungen sind heute so wenig hilfreich wie noch nie. Längst ist widerlegt, dass Winterreifen lauter abrollen als Sommerreifen; heute gibt es auch laute Sommerreifen und Winterreifen, die wesentlich leiser sind als viele Sommerreifen. Widerlegt ist heute auch, dass Winterreifen generell einen höheren Rollwiderstand aufweisen als Sommerreifen und deshalb ursächlich sind für den erhöhten Treibstoffverbrauch im Winter. (Mehr Tests: 50 Winterreifen im Format 225/45 R 17.)

Die Wahrheit: Es gibt spritsparende Winterreifen, aber auch verbrauchserhöhende Sommerreifen. Genauso wenig helfen Verallgemeinerungen zum Thema Ganzjahresreifen. Weder verschleißen sie schnell, noch verursachen sie zwangsweise einen höheren Spritverbrauch durch mehr Rollwiderstand. Die Zeit der Märchen ist vorbei.